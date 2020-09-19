طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون 4 امتحانات بالدور الثاني

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثانى، اليوم السبت، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان بمادة اللغة الأجنبية باللجنة الأولى، وأدى طلاب القسم امتحان مادة التوحيد باللجنة الثانية، وأدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة النحو باللجنة الأولى ومادة التوحيد باللجنة الثانية في اليوم السابع من الامتحانات.

وأدى طلاب الدور الثاني بالشهادة الثانوية في 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي، وتنتهي الامتحانات يوم 21 سبتمبر الجاري بالنسبة للقسم العلمي ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبي، ويخوض الطلاب مادتين في اليوم.

من ناحية أخرى، واصلت مراكز تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية أعمالها اليوم، وبدأت المراكز تصحيح مواد نحو علمي، وتفاضل وتكامل، اللغة الإنجليزية أدبي، وذلك بعد انتهاء المراكز البالغ عددها 5 من تصحيح أوراق إجابات امتحان مواد الفقه علمي وأدبي، إنشاء، جبر وهندسة فراغية، فيزياء، جغرافيا، بلاغة علمي وأدبي، قرآن كريم، حديث للقسمين، تفسير علمي وأدبي، أحياء، اللغة الفرنسية، أدب ونصوص للقسمين، استاتيكا وفلسفة ومنطق.