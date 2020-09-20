محطات في حياة مجدي وهبة.. بار بوالدته وضحية للشائعات

شائعات عدة، طالت الفنان مجدي وهبة، في أيامه الأخيرة، حيث ترددت أنباء عقب وفاته، بأنه توفي بسبب تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، على خلفية قضية سابقة، حيث تم اتهامه بحيازة وتعاطي المخدرات.

"وهبة" ظهر في لقاء تليفزيوني، وهو مُمسك بـ"سبحة" في يده، حيث كان يتفاعل مع المُذيع آنذاك، بالتزامن مع "التسبيح".

وأعرب مجدي وهبة، خلال الحوار، عن أمنيته بتقديم عمل فني يُعبر عن حجم التضحيات التي تُقدمها الأم لأبنائها، وذلك بسبب علاقته الشديدة التي تجمعه بوالدته، حيث قال: "والدي توفي وأنا في عمر 40 يومًا، وأمي رفضت الزواج من بعده، حيث حرصت على التفرغ لتربية أبنائها".

وتابع أنه يعتبر والدته سببًا كبيرًا في نجاحه الفني، قائلًا: "مقدرش أخرج من البيت إلا لما أبوس إيدها وأطلب منها تدعي لي، والأمر ذاته حال عودتي إلى المنزل.. كنت أشعر براحة شديدة معها"، واصفًا حب الأم لأبنائها بأنه أصدق حب في الوجود، ولا يُساوي أي ثمن.

وأكد أنه يرغب في المُشاركة في أي عمل فني عن الأم، دون مقابل مادي، "سأكون سعيدًا برد أي شيء من الأشياء التي تُقدمها الأم، بأنها مثال قوي للتضحية والحب".

وأشار إلى أبرز 3 فنانين، ساهموا بشكلٍ إيجابي في حياته الفنية، ويعتبرهم أصحاب فضل كبير عليه، حيث يأتي على رأسهم الفنان رشدي أباظة، الذي دعمه في بداية حياته الفنية، ووجه له العديد من النصائح لمشواره الفني، منها عدم التعامل مع الناس بغرور، لأنه يُعد بداية النهاية، وذلك بالإضافة إلى توفيق الدقن ومحمود المليجي.

وفي سياق آخر، أوضح مجدي وهبة، أن فيلم "الفحامين"، هو أكثر عمل، ندم على المُشاركة فيه، واعدًا الجمهور، آنذاك، بأنه لن يُقدم أعمالا فنية ذات المستوى.