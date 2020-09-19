بالأسماء.. إعلان الفائزين بجوائز مهرجان الشباب العربي للفن التشكيلي

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى، الذي افتتح أعماله بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بالقاهرة، صباح اليوم، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.

ترأس لجنة التحكيم الدكتور مصطفى الفقي، وضمت بعضويتها الناقد التشكيلي اللبناني الدكتور عمران القيسي، والفنان السعودي عبدالله حماس، والدكتور أحمد رجب صقر، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور مصطفى عيسى، والدكتورة أمل نصر.

وتنافس على جوائز المهرجان، 200 متسابقا من 14 دولة عربية، هى مصر وسوريا ولبنان والسودان وعمان والبحرين والسعودية والعراق واليمن وليبيا والإمارات والكويت وتونس والمغرب.

واعتمدت اللجنة، جوائز المهرجان بقيمة 380 ألف جنيه مصري، أضيفت إليها 11 جائزة قيمة كل منها 15 ألف جنيه، بجانب جائزة خاصة باسم الفنان الكبير الراحل فهد الحجيلان بقيمة 15 ألف جنيه.

وفاز بالجائزة الزاهدية الكبرى، وقيمتها 100 ألف جنيه الفنان عبدالرحمن علاء العجوز "نحت"، والفنان محمد عيد "تصوير"، مناصفة.

وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 60 ألف جنيه الفنانة دعاء عبد الواحد "تصوير" والفنانة رحاب رشدي "خزف"، مناصفة.

فيما فاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 40 ألف جنيه الفنانة إسراء عقيل "الرسم- سوريا" والفنانة نورهان ماهر "نحت"، مناصفة.

ومنحت اللجنة 11 جائزة بقيمة 15 ألف جنيه للواحدة، للفنانين عمر سنادة "التصوير"، مى صبري إبراهيم "الرسم"، على مجيد "جرافيك- العراق"، أحمد سعيد جلال "النحت"، بلال حمدى قاسم "التصوير"، سارة العقيلي "نحت"، زينب صبحى "نحت"، أسماء بخيت "الجرافيك"، هدير جمال "الرسم"، أحمد طه جودة "النحت"، و أروى دويدار "التصوير".

وحصل على جائزة الفنان الراحل فهد الحجيلان، وقيمتها 15 ألف جنيه، محمد أحمد عبد العال زيادة.

وأعلنت اللجنة عن منح شهادات تقدير وإجادة لعدد 17 عملا حصلت على درجة امتياز دون أن يحالف أصحابها الحظ فى الفوز بجوائز المهرجان، وهى للفنانين مصطفى سيف النصر، محمد التهامي، سارة طنطاوي، أحمد سليمان، أحمد شعبان، سارة جمال، إسلام الريحانى، ريم جمال عبد الناصر، دينا هشام، أسماء أشرف، أسماء جمال عبد الوهاب، حسام محمد السيد، سارة عصام طه، ولاء أبو العينين، محمد زيادة، والفنان حاتم مدنى "السودان".

وقال رئيس لجنة تحكيم المهرجان الدكتور مصطفى الفقى؛ إن حالة من الدهشة سيطرت على أعضاء اللجنة لقوة وبراعة الأعمال الفنية للشباب العربي المتنافسين فى الدورة الثالثة، والتى جعلت اللجنة تضاعف عدد الجوائز إلى 18 جائزة.

وأضاف الفقى، أن التنافس كان شديدا وأن إعلان أسماء الفائزين بالجوائز لا يعنى ضعف بقية الأعمال، واصفا إياها بالمطمئنة لمستقبل الحركة التشكيلية، لتميزها بقدرة فنية وخبرة كبيرة مثلت مفاجأة للجنة.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، إن الأعمال المشاركة مثلت مفاجأة عظيمة لإدارة المهرجان، وأجبرتنا على مضاعفة الجوائز للمتنافسين، مشيرا إلى تركيز "ضي" على منح الفرصة للشباب العربي والأفريقي بشكل كبير للظهور بفنونهم المتنوعة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد قنديل، أن المهرجان يمثل فرصة مهمة لجمهور الفن التشكيلي للإطلاع على إبداعات الشباب العربي، واصفا الأعمال المشاركة بالمبشرة بجيل أكثر إبداعا من التشكيليين العرب المتميزين.

تستمر فعاليات مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى بالقاهرة لمدة شهر، ويترأس المهرجان الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، ويتولي الفنان طارق الكومي القومسير العام للمهرجان، المقام بمشاركة ورعاية الشيخ طلال زاهد، ومؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا للمعرض الفنانين الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.