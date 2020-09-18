أبو الغار يشكر وزيرة الثقافة على "كنوز متاحفنا 5" ويدعو الجمهور لزيارته

أشاد الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والسياسي المعروف، بمعرض "كنوز متاحفنا 5 " الذي تنظمه وزارة الثقافة بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك.

وعبر أبو الغاز عن امتنانه للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتنظيم هذا الحدث الفني، داعيًا الجمهور لزيارة المعرض مؤكدا أن الزيارة مجانية.

ونشر أبو الغار صور لمختارات من أعمال المعرض، على "فيسبوك" وعلق عليها بقوله: مجموعة من أعمال الفنانين الأوربيين في القرن التاسع عشر من مقتنيات متحف محمد محمود خليل (مغلق منذ سنوات لتأمينه بعد سرقة لوحة فان جوخ) ومتحف الجزيرة (مغلق منذ 30 عاماً لتجهيزه) ومتحف الفن بالإسكندرية وجرى تجديده وافتتاحه منذ سنوات قليلة.

وأضاف: التماثيل للفنان وأحد أعظم مثالي العالم رودان، وهناك مجموعة رائعة للفنانين التأثيريين منهم مونيه ومانيه ورنوار، سيسيلي وجوجان وغيرهم، المعرض رائع ويستحق الزيارة حتى لو كنت من غير المعجبين بالفن التشكيلي.

واختتم منشوره بقوله: شكرا للوزيرة وقطاع الفنون على الفكر والتنفيذ في زمن فيروس كورونا الصعب.

وأعلنت وزارة الثقافة عن وصول عدد زوار المعرض إلى 2500 زائر في 48 ساعة، من افتتاحه.

ويضم المعرض مائة عمل تشكيلي متنوع يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، ويعكس اهتمام وارتباط مصر بالحركة الفنية العالمية على مر العصور.

ووجهت وزيرة الثقافة الدعوة لكل المصريين لزيارة هذا المعرض الذي يساهم بشكل كبير في نشر الثقافة البصرية والارتقاء بالذوق الفني لدى جموع المواطنين وخاصة الشباب والنشء.

وقررت إيناس عبد الدايم وضع نسخة من الأعمال المعروضة على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات باللغتين العربية والانجليزية حتى يتسنى للعالم مشاهدة جزء مما تملكه مصر من روائع وإبداعات الفن العالمي.

ويستمر المعرض حتى 31 أكتوبر، ويضم أعمالاً فنية من مقتنيات متحف الجزيرة، متحف محمد محمود خليل وحرمه، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لرموز الفن التشكيلي العالمي منهم (بول جوجان، كاميل بيسارو، رودان رينوار، الفريد سيسلي، ادجار ديجا، ديلاكروا، كورو، مونيه، مانيه، كوربيه وغيرهم).