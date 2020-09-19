نيابة المنصورة تبدأ التحقيق مع المتهم باغتصاب "فتاة الدقهلية"

باشرت النيابة الكلية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم، تحقيقها مع الطالب المتهم باغتصاب زميلته في إحدى قرى أجا، مما نتج عنه حملها وإنجابها طفلة، إلا أنه لم يعترف بالطفلة.

وقال سيد عبد المنعم، محامي المجني عليها، إن التحقيقيات تجري حاليًا بمعرفة النيابة الكلية مع الطالب، بعد إلقاء القبض عليه في بيته فجر اليوم، وذلك بعد إرسال الطب الشرعي نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA.

وأضاف "عبد المنعم" لـ"الوطن" قائلاً: "إننا ننتظر نتائج التحقيقات الجارية، وسنظل نحارب للحصول على حقها وإثبات نسب طفلتها، وفي انتظار إعلان النيابة لنتائج تحاليل البصمة الوراثية لكل من الفتاة والطالب والطفلة".

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قراراً بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بابنته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطالبة المغتصبة"، بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية DNA لاستكمال التحقيقات، فيما كثفت مباحث الدقهلية تحرياتها للوصول إلى الطالب الذي تبين اختفاؤه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت "أمل" في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن مباحث "أجا" ألقت القبض على المتهم أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرةً إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات البصمة الوراثية.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، فحررت له محضراً اتهمته فيه بتهديدها.