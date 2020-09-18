"الطالبة المغتصبة" في الدقهلية: والد الطفلة هرب بعد ظهور نتيجة DNA

قالت أمل عبد الحميد، إن الطالب المتهم باغتصابها هرب بعد إصدار قرار ضبطه وإحضاره من النيابة العامة، وذلك بعد أن أثبتت تحاليل البصمة الوراثية "DNA" بالطب الشرعي أنه والد الطفلة، بعد مضاهاة البصمة الوراثية للأم والابنه والطالب المتهم.

وطالبت بسرعة القبض على الطالب لكي تظهر براءتها، ولكي تستخرج شهادة ميلاد لطفلتها باسم والدها الحقيقي.

وكانت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية قد أخلت سبيل طالب بالثانوية العامة اُتهم باغتصاب زميلته منذ أكثر من عامين، بعد أخذ عينات البصمة الوراثية منه لمضاهاتها بعينات الأم وابنتها.

يذكر أن النائب العام أمر بالقبض على الطالب وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف زميلها الذي اغتصبها بالطفلة.

وقالت أمل لـ"الوطن" في تصريحات سابقة، إن مباحث مركز أجا ألقت القبض على المتهم أثناء أدائه امتحانات الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرة إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات لأخذ البصمة الوراثية، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للمتهم.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اغتصاب، والثاني ثبوت نسب، إلا أنهما حُفظا رغم أنه لم يتم سؤاله فيهما، موضحة أنها بعدما خرجت في "فيديو" وتحدثت فيه عن مشكلتها، بدأ الطالب يهددها بالقتل، فحررت له محضرًا بالتهديد وهو ما فتح مأساتها من جديد.