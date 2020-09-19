مدبولي: حدائق العاصمة امتداد لـ"بدر" بسبب كثرة الطلب على أراضيها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع بنفسه، تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لحظة بلحظة.

وأضاف مدبولي: "سنتخذ أي قرار نراه في صالح المواطن المصري ولن نتردد فيه".

وتابع: "بعدما زرنا العاصمة الإدارية الجديدة، زرنا مدينة ستضاف خلال الفترة المقبلة، حيث سيصدر قرار جمهوري بإنشائها، لكننا بدأنا دون أن ننتظر القرار، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه فورًا بتنفيذ هذه المشروعات، وهي مدينة حدائق العاصمة، التي تُعتبر امتدادًا لمدينة بدر الجديدة".

وأردف: "مدينة بدر كانت واحدة من المدن الجديدة التي جرى تنفيذها، لكن مع حجم العمران الكبير الذي حصل خلال آخر 5 سنوات، تُعتبر المدينة شبه انتهت أراضيها، ومازال هناك طلب هائل عليها، لذلك فكرنا في إنشاء امتداد لها، وهو مدينة حدائق العاصمة، حيث إنها على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة".

وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عقد في مستهل زيارته اجتماعًا، مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.