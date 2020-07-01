رئيس الوزراء الكرواتي يسلم ميركل رئاسة الاتحاد الأوروبي بـ"التليفون"

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، إن بلاده ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر من اليوم الموافق أول يوليو 2020 .

وأضاف المتحدث: "لقد تولت كرواتيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية واليوم، سلم رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في مكالمة هاتفيه اليوم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى المستشارة أنجيلا ميركل.

وأوضح أن المستشارة ميركل قد شكرت رئيس الوزراء بلينكوفيتش لالتزام كرواتيا في ظل رئاستها الأولى لمجلس الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن كرواتيا قد تحملت مسؤلياتها على الرغم من أن وباء كوفيد 19 والزلزال المدمر في زغرب في 22 مارس اخذ حيذا استثنائيا خلال فتره تولى كرواتيا لرئاسه المجلس الأوروبي .

هذا وتتسلم المانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من كرواتيا الآن وسوف تقوم بالبناء على ما تم إنجازه وأكد رئيس الوزراء بلينكوفيتش أن كرواتيا تدعم ألمانيا فى رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي فى المهام المستقبلية الرئيسية.