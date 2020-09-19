مدبولي: بدء بتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية قريبًا بتوجيهات الرئيس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية إذا احتاجت مليون وحدة سكنية، فإنها ستبنيها، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة مخططة وخدماتها جرى وضعها وتخصيصها بطريقة سليمة.

وأضاف مدبولي: "الخدمات كلها موجودة وعلى أعلى مستوى وشبكات الطرق موجودة"، مشيرًا إلى أن الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة حدائق العاصمة التي تُعتبر امتدادًا لمدينة بدر الجديدة".

وتابع رئيس الوزراء: "الرئيس السيسي وجه بالبدء فورًا بـ250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، ووزير الإسكان سيعلن قريبًا بدء تنفيذ 50% من هذا العدد بصورة فورية، بالإضافة إلى مشروع آخر يغطي كل طبقات المجتمع المصري وسنختارها في الأماكن التي عليها طلب، وإذا كان المواطن البسيط في حاجة إلى وحدة سكنية فإننا سنستطيع الوصول إليه، بالإضافة إلى المناطق المخططة التي سنسمح بالبناء فيها داخل المدن القادمة".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عقد في مستهل زيارته اجتماعاً مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.