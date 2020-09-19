هاني يونس ينشر فيديو من داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

نشر هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق "يونس" على الفيديو، قائلاً: "إحنا في منطقة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، اتفرجوا حضراتكم، ده مبنى مجلس الوزراء، والوزارات على اليمين والشمال، وقدام خالص منطقة الأبراج المركزية اللي بتنفذها الشركة الصينية، وفيه بلازا بين الوزارات هيبقى فيه لاند سكيب ونوافير وشغل".

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، تأتي ضمن خطة للانتقال للعاصمة الجديدة خلال عام 2021.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن "مدبولي"، زار العاصمة الإدارية اليوم، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته بـ"العاصمة"، كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.