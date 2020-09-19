غريب: العلميين تقرر حظر دراسة التقنيين للدراسات العليا بكليات العلوم

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب، وكيل نقابة المهن العلمية، إن أزمة التقنيين المقيدين بالدراسات العليا في كليات العلوم أطلت برأسها للمرة الثانية على التوالي، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأوضح غريب في تصريح لـ"الوطن" أنه قد بلغت الأزمة ذروتها عند قبول بعض عمداء كليات العلوم ببنها والإسماعيلية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة قيد الحاصلين على معادلة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية (مسار تعليمي تكنولوجي) بدبلومات الدراسات العليا: الميكروبيولوجي – الكيمياء الحيوية – الفيزياء الإشعاعية (مسار تعليمي أكاديمي) في العام الجامعي 2019/2020 وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة قد أصدر قراره 129 لسنة 2019 بحظر التقنيين من القيد بالنقابة كأخصائيين علميين Scientists في تخصصات التحاليل الطبية مثل: الكيمياء الحيوية – الميكروبيولوجي- الباثولوجي، وجاء في حيثيات الرفض أن المسار التعليمي التكنولوجي بهذه المعاهد مختلف تماماً عن المسار التعليمي الأكاديمي بكليات العلوم، وبالتالي فإنه ليس للتقنيين الحق في الحصول على تراخيص مزاولة مهن التحاليل الطبية ولا فتح وامتلاك معامل تحاليل، بل يقتصر عملهم تحت الإشراف المباشر لمديري المعامل من الكيميائيين والميكروبيولوجيين والباثولوجيين.