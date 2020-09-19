حكاية الطفلة "مكة" الناجية الوحيدة بعد وفاة أسرتها في زفة عريس الشرقية

في لحظة خاطفة، تحول الغناء إلى صراخ، الضحك إلى بكاء وعويل، تحولت زفة عروسين في الشرقية، إلى مأساة حقيقية، إثر حادث أليم راح ضحيته 5 أفراد من أسرتي العروسين، لم يتبق منهم سوى طفلة واحدة ذات السنوات الـ3، بعد نجاتها منفردة، على طريق "الزقازيق- ههيا" حيث حلت الكارثة.

المشهد الباكي الحزين، كان حاضرًا على وجه العروسين والمعازيم، تبدل الغناء والضحكات إلى صراخات وعويل، وتبين من مناظرة تحريات المباحث، أن المتوفين كل من "محمد السيد، 35 عامًا، وشقيقه ياسر 31 عامًا، وزوجتيهما همت وأماني، وأصيب "سيف" 4 سنوات، مصرعهم بجانب إصابة ابنته "مكة" 3 سنوات، و4 آخرين.

النيابة العامة قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الحادث، وإعداد تقريرًا عن أسباب حدوث، حيث تحدث شهود العيان عن اختلال عجلة القيادة في يد أحد سائقي سيارة ملاكي، فاصطدمت بأخرى، ونتج عنها الكارثة، بسبب قوة التصادم الناتج عن السرعة المتسببة في الحادث.

وبحسب مصادر أمنية، قالت إن الضحايا كانوا يشاركون في موكب عرس ابنة عمهما على طريق "الزقازيق- ههيا"، التابع لمديرية أمن الشرقية، ثم اختلت عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي، فاصطدم بسيارتين أثناء سير موكب الزفاف، وتصادف وجود الضحايا داخل سيارة ميكروباص.

روى شهود العيان تفاصيل الحادث لضباط المباحث، قائلين إن الاحتفال بالعرس، بدأ بتوجه العشرات من أسرة العروسين لاستقبال العروس وإحضارها إلى قاعة الفرح.

وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن الجميع ومن بينهم الضحايا الخمس، صعدوا إلى سيارة بصحبة الأهل، وبدء الاحتفال بالعرس، وأثناء سير موكب الزفاف، تعالت أصوات الغناء، ثم فوجئنا باختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي، كان من ضمن الموكب فاصطدم بسيارة الضحايا، ما أدى لانقلاب سيارة المجني عليهم، وتوقف الموكب العرس، وتلطخت بدلة العريس وفستان زفاف العروسة بالدماء بعدما نزلا من سيارتهما وحاولا إنقاذ أقاربهما من الضحايا والمصابين.

اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق "الزقازيق- ههيا"، ما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة، وإصابة 4 آخرين، ونُقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى، وصرحت النيابة بدفنها، وقررت انتداب لجنة هندسية لمعاينة الحادث لمعرفة أسبابه.