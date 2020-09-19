سهير جودة تهنئ الأهلي ببطولة الدوري: "خدوه دليفري السنة دي"

هنأت الإعلامية سهير جودة، النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، موضحة أنها تتحلى بالروح الرياضية، كونها مُشجعة لنادي الزمالك، وذلك خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وقالت "جودة": "الدوري السنادي ديلفيري، الزمالك صانع السعادة للأهلي بيديه البطولة"، موضحة أن تألق الأندية في صالح الكرة المصرية.

ووجهت الإعلامية منى عبدالغني، التهنئة للنادي الأهلي لتألقه هذا الموسم، وتتويجه بلقب الدوري، متابعة: "سهير أكبر زملكاوية بتوجه التحية للأهلي وبتبارك له".

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، عقب تعثر غريمه التقليدي الزمالك أمام نادي أسوان، مساء أمس الجمعة.