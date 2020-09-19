حبس "عاطل" انتحل صفة ضابط شرطة للإيقاع بالفتيات في الغردقة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحر الأحمر من إلقاء القبض على عاطل في العقد الثالث من العمر، لانتحاله صفة ضابط شرطة، للإيقاع بالفتيات والتحرش بهن عن طريق نشر صوره ومراسلتهن على تطبيق "واتس آب".

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث البحر الأحمر، يفيد بتكمن المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبد الوهاب، وكيل مباحث القسم، من ضبط شاب يدعى "ك. ر. م."، في العقد الثالث من العمر، عاطل من محافظة القاهرة، بتهمة ارتداء ملابس شرطية، واستغلال صوره في مراسلة الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر عدة بلاغات من بعض الأهالي والفتيات من المقيمين بمدينة الغردقة، بوجود شخص يرتدي ملابس شرطية، يقوم بمراسلتهن عبر تطبيق "واتس آب" بعد الحصول على أرقام هواتفهن، مدعياً أنه ضابط شرطة.

وبإجراء التحريات اللازمة، جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت قوة من ضباط مباحث الآداب من ضبط المتهم داخل شقة سكنية، تم العثور بها على عدد من الملابس الشرطية الصيفية والشتوية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.