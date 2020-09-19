الجمعة "زيرو".. عزوف مرشحي البحر الأحمر عن التقدم بأوراقهم أمس

شهد أمس الجمعة، عزوف المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالبحر الأحمر، عن التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة البحر الأحمر، بدوائر المحافظة الثلاث.

رفعت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة البحر الأحمر أمس، شعار "زيرو مرشحين" لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

كان تقدم أول أمس الخميس، 14 مرشحا في أول أيام فتح باب التقدم لخوض الانتخابات بالبحر الأحمر.

وتقدم بأوراق الترشح عن الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، كل من "محمد محمد عبدالمقصود، وحداد عبد ربه إبراهيم، وعاطف عبدالحميد توفيق، وحافظ محمد لطفي، وأمجد جمال محمود، وأميمة نوبي مصطفى، وسيد محمد بشير، ومحمد حسين".

وتقدم عن الدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، "عبدالناصر عطية، ومصطفى سطوحي، ومحمد أبوالوفا، ومحمد يوسف"، وتقدم عن الدائرة الجنوبية وتشمل حلايب وشلاتين، كلا من "علي نور علي، وياسر شعبان يوسف".

كانت بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر عملها فى الساعة التاسعة صباح أول أمس الخميس، في قبول أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاث، وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين