تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أماكن تمنح الشباب قروض تمويل مشروعات غير البنوك

التمويل اللازم هو ما يضمن استمرار المشروع، خاصة إذا كنت متمكن في حرفتك أو مهنتك لكنك لا تملك رأس المال اللازم للانطلاق في عالم العمل الحر، وتخشي من تعقيدات المؤسسات المصرفية مثل البنوك.

تستعرض "الوطن" بعض الأماكن التي تساعد الشباب من خلال القروض المتناهية الصغر والصغيرة لتمويل المشروعات المختلفة، بعيدًا عن البنوك.

شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

هي شركات مستحدثة في مصر، بدأت في الظهور منذ 10 سنوات تقريبًا، تعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويبدأ القرض من 5 آلاف جنيه ويمكن أن يصل إلى 5 ملايين جنيه، حسب المشروع وإمكانياته.

مع العلم أن تلك الشركات لا تقوم بتمويل المشروعات الزراعية أو تربية المواشي والنقل.

تصل مدة سداد تلك القروض ذات الفوائد الميسرة من 6 أشهر إلى عامين، أو وفق التعاقد مع الشركة، وهي لا تحتاج إلى ضمانات كثيرة، ويتم الرد على طلب القرض خلال فترة ما بين 24 ساعة إلي 10 أيام كحد أقصي.

يجب التأكد من جدية الشركة وأنها تخضع للقانون 141 لسنة 2014 وقواعد ومعايير الممارسة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم النشاط

حاضنات الأعمال

قد يبدو الاسم غريب، لكن حاضنات الأعمال هي مؤسسات تدعم المشاريع الناشئة خاصة غير التقليدية، حيث تقدم الدعم الفني والمادي، وبعض التدريبات لتطوير المشروع وبعضها يوفر مقر مؤقت، ودعم موارد بشرية، ومنها ما هو حكومي ، ومن أبرزها.

مركز الإبداع التكنولوجي وزيادة الإعمال "TIEC"

هو أحد المراكز الحكومية ويقع في القرية الذكية، وبدأ العمل منذ 10 سنوات، ويهدف إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد المصري، وفقًا للموقع الرسمي للحاضنة.

يقوم المركز باحتضان الأعمال الناشئة لمدة عام، يقدم خلالها عدد من الخدمات العينية، والاستشارية والتسويقية وتصل قيمة الدعم المادي الذي يقدمه حوالى 10 آلاف دولاب أي ما يعادل 160 ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير البرامج الأساسية وأجهزة الحاسب الآلي التي يحتاجها المشروع خلال فترة الاحتضان، فضلا عن وجود مرشدين وفنيين ومتخصصين، كما يمكن توفير مقر مؤقت مجهز بالأثاث الأساسي والانترنت لأصحاب المشروع.

الجمعيات الأهلية

تقدم عدد من الجمعيات الأهلية قروض حسنة للشباب والأسر سواء لتسديد ديون، أو الزواج، أو حتى لتمويل مشروعات متناهية الصغر، وهي قروض ميسرة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ولا تحتاج هذا النوع من القروض سوي إلى بطاقة الرقم القومي، وضامن وايصال كهرباء أو غاز حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

لكن يجب الانتباه أن تلك الجمعيات قد تطلب من العميل التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مضاف إليه الفوائد.