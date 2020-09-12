قروض لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية

عقد عددا من المحافظين على مستوى الجمهورية اجتماعات موسعة مع ممثلي البنوك الحكومية كل بمحافظته، لدراسة تفاصيل مبادرات البنوك لسداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، من خلال الأدوات التمويلية المتاحة في البنوك، مع وضع الضمانات والتسهيلات اللازمة، التعامل مع الراغبين في الحصول على قروض من البنوك لتسهيل عملية سداد هذه الغرامات.

وأوضحت عددا من المحافظات أنه سيتم الإعلان عن الشروط والتسهيلات الخاصة بالحصول على قروض سداد مخالفات البناء مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من خلال المنافذ التكنولوجية، بحيث يتقدم المواطن بطلب في المركز التنكنولوجي الذي يقدم فيه طلبات التصالح ثم يتواصل البنك مع المواطنين لتسهيل عملية سداد الأقساط عليهم.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لقروض التصالح على مخالفات البناء، نسبة الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي، وتفاصيل المراكز التكنولوجية المختصة بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

ما هي المراكز التكنولوجية؟

المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين هي أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.

أهداف المراكز التكنولوجية

ـ ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية.

ـ إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز .

ـ تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري .

ـ التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الآخرى التي تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التي تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته .

ـ فصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية.

ـ الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق في انجاز الخدمة .

وتفعيلا للدور الحقيقي الذى من أجله تم إنشاء المراكز التكنولوجية اهتمت الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن لتبسيط اجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، حيث أن منفذ الشباك الواحد سيتلقى من المواطنين كافة الطلبات وتسليمها للمواطنين في منفذ واحد في موعد محدد.

وكان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 والقرار رقم 2918 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 173 لسنة 2011 بشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتم تطوير وتعديل الخدمة بإنشاء مراكز تكنولوجيا بالمراكز والمدن والأحياء، الهدف منها فصل مقدم الخدمة عن طالبها لمكافحة الفساد واتاحة مبدأ العدالة بين المتقدمين من خلال النداء الآلي.

مهلة سداد قروض التصالح على مخالفات البناء ونسبة الفائدة

أشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم في تصريح له أن سداد القروض التمويلية للتصالح في المخالفات على مدار الـ10 سنوات وبنفس الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

جاءت هذه المبادرة لمساعدة الطبقات الهشة في المجتمع للتصالح وتحقيق الأمن الاجتماعي، فلابد من التقدم للتصالح خلال الفترة الحالية، حيث يقع على من لا يتقدم للتصالح الإزالة الفورية.