حافظ أبوسعدة: حقوق الإنسان في مصر لاقى استحسان العالم

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة الحقوقية العليا لحقوق الإنسان المصرية، تعمل منذ تأسيسها قبل 4 سنوات للاستجابات الدولية، وتفنيد الأكاذيب التي يبعث بها عدد من الهاربين في الخارج للأمم المتحدة.

وأضاف "أبوسعدة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من التحديات بجداول زمنية لتحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى أن ترشيح مصر للسفيرة وفاء بسيم، الفائزة بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يأتي لإيصال صوت مصر في ذلك المنصب الحساس، موضحا أن النظرة المصرية لملف حقوق الإنسان، لاقت استحسان من كل الدول، كما أن الدولة المصرية، نجحت في تحسين الصورة عالميا، فيما يخص ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأكد أن للمواطن المصري حزمة من الحقوق السياسية التي تعمل القيادة السياسية جاهدة على توفيرها له، لتوفير حياة كريمة للجميع بلا استثناء، مشيرا إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، والدولة نجحت في تنفيذها، والدولة تراعي مصالحها الدولية، وتنظمها كما تريد.

وتابع: "الدولة المصرية نجحت في تحسين الصورة العالمية، وفيما يخص ملف حقوق الإنسان في مصر، والحكومة معندهاش موقف صلب من المواطنين، وبيتفاعلوا ولازم الدولة يبقي عندها مجسات تسمع أنين الناس وتستجيب له"

وفند: "فيه جهد كبير مبذول من الدولة بس مش متسوق بشكل صحيح، وقانون التصالح على مخالفات البناء، كان المفروض يتسوق ليه أنه ميزة، ولم يتم المناقشة فيه قبل إقراره بشكل كاف، وفي مجال التعليم بمصر، تم إجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا، كما تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بشكل ناجح في التنظيم، والموجود حاليا يجب تسويقه سياسيا، ولازم الناس تكون مقتنعة بتلك المشروعات".