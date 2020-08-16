حافظ أبوسعدة: قانون العقارات المخالفة لا يجوز تطبيقه على المواطنين

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الذين خالفوا في قانون 2008 بالبناء هم الذي بنوا العمارات المخالفة، وليس من الصحيح بأن المواطنين قاموا بشراء الوحدات السكنية وهم يعلمون بأن تلك العقارات مخالفة.

وأضاف "أبوسعدة" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المواطنين وعندما قاموا بشراء تلك الوحدات السكنية كان هناك عدادات للمياه والكهرباء وصرف صحي وفي مختلف المحافظات المصرية، موضحا أن قانون التصالح في التشريع والقانون يقضي بمحاسبة من خالف، ويجب محاسبة من بنى العقار من الأساس بداية من عام 2008 سواء أكان مالكا أو مطورا، بينما مالك الشقة لا يجب محاسبته.

وأكد أنه لا يمكن افتراض خطأ في حق المواطن الذي قام بشراء الشقة، حيث إنه لا يجوز قطع الخدمات عن أكثر من 3 ملايين مواطن من المواطنين القاطنين بشقق مخالفة: "أنت فاهم أنت بتعمل إيه، أنت بتعمل ثورة اجتماعية وبتقلب المواطنين على الدولة، وده كلام مش سياسي على الإطلاق، وفيه ظلم على قطاع كبير من المواطنين"، مشيرا إلى أنه افتراض معرفة المواطن بشراء الشقة السكنية وهو علم بكونها مخالفة هو أمر مستحيل دستوريا ويتعارض مع دستورية القانون: "لازم يكون عندي أدلة أنه شريك ومتفق في اتفاق جنائي بينه وبين صاحب العمارة أنه هيبني عقار من غير تصريح".