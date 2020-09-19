تسمم 4 أطفال وأمهم بعد تناول "وجبة فاسدة" بسوهاج

أصيب 4 أطفال ووالدتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بناحية "عزبة برهامي"، التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث تم حجزهم تحت الملاحظة الطبية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول كل من "بسمة حسين عامر"، 3 سنوات، وأشقائها "وليد"، 5 سنوات، و"محمد"، 8 سنوات، و"دينا"، 7 سنوات، إضافة إلى والدتهم "صفاء ح. ب."، 35 سنة، مصابين بأعراض تسمم غذائي، والحالة العامة مستقرة، وتم حجز الحالات بقسم الأطفال في القسم الداخلي، والأم في قسم الاستقبال العام.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.