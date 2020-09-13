إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

اصيب 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي اليوم، بعد تناولهم طعام فاسد بقرية "اهوه"، التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى العام للعلاج.

وانتقلت سيارة إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين وهم "محمد أ.م."، يبلغ 7 سنوات، و"شمس"، 6 سنوات، و"إيمان"، 4 سنوات، و"مصطفى"، سنتان، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، وتم إجراء الفحوصات والإسعافات الأولية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.