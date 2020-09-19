المشاط والسفير الأمريكي يتابعان توسعات محطة مياه صرف بالأقصر

أجرى السفير الأمريكي اليوم، متابعة لأعمال التشغيل بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمدينة الأقصر، رافقته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، والمهندس عاطف عزت عبدالسيد مسؤول أول برامج المياه والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويخدم المشروع أهالي مدينة الأقصر، ويعتبر من المشروعات المهمة والكبرى بمدينة الأقصر، ويهدف لإستيعاب كميات المياه المنتجة من محطة معالجة الصرف الصحي، حيث تقدر الطاقة التصميمية للمحطة، بحوالى 36 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغ عدد السكان المستفيدين منها في عام 2015 حوالى 229.455 نسمة، والتعداد السكانى الحالى 300 ألف نسمة، ومن المقرر أن يصل العدد عام 2037 إلى حوالى 400 ألف نسمة.

وتم إنشاء الغابات الشجرية عام 1996 بصحراء الحبيل شرق مدينة الأقصر، ضمن مشروع شمل عدة محافظات، وذلك على مساحة تبلغ 1941 فدانا، وتُروى بنظام الرى بالتنقيط والغمر، وتمت أعمال التوسعات في محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة 300 مليون جنيه.

وتقدر أعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة بحوالي 1 مليون و743 ألف متر مكعب، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة في المشروع، بلغت حوالي 764 ألف متر مكعب، ويبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر 800 مم مواسير GPR حوالى 1000 متر، وطول خط الطرد قطر 600 مم مواسير UPVC حوالى 3830 مترا.

تبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى 85 فدانا جديدا، لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من 29 ألف م3/ يوم، إلى 65 ألف م3.