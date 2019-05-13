استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد كوهى تويودا، الممثل الرئيسي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الياباني للتعاون الدولي "JIBIC" والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء والطاقة.

وهنأ شاكر، في بداية اللقاء، كوهي تويودا على توليه منصبه الجديد بالبنك، موضحاً أن هذا اللقاء تأكيد على سعي مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وكذلك فتحها أسواق جديدة لجذب المستثمرين، ويعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد وزير الكهرباء بالشركات اليابانية، موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، موضحا أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية "Auction"، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار وتساعد المستثمر للمشاركة في المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسة.

وأكد شاكر على أنه هناك فرص عديدة للاستثمار على أرض مصر في العديد من المجالات وخاصة بعد أن قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

من ناحيته، أشاد الممثل الرئيسي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الياباني للتعاون الدولي، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، أيضا بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي ومكانتها المتميزة بين الدول، معرباً عن رغبته فى توطيد أواصر التعاون حيث سيصبح السوق المصري بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية.