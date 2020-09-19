أشهر قوادة فى مدينة نصر تعترف: "على قد فلوس الزبون هيلاقي طلبه"

"على حسب الزبون وجيبه".. بهذه الكلمات أجابت "ن. ع" 42 سنة، مطلقة وبلا مهنة، على سؤال وجه إليها خلال تحرير محضر ضبطها بتهمة ممارسة القوادة.

وأكدت المتهمة، أثناء سؤالها عن المقابل المادي لنشاطها بقولها: "على حسب الزبون وجيبه، يعنى مفيش تسعيرة محددة، وبياخد حاجة على قد فلوسه برضه".

وألقت أجهزة الأمن أمس، القبض على المتهمة من مسكنها فى منطقة المطرية بالقاهرة، عقب رصد وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

وخلال التحقيقات معها، لم تنكر المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، وقالت إنها عقب تطليقها ومعاناتها ماديا، انشغلت معظم وقتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وخلال تصفحها باستمرار لتك المواقع، لاحظت وجود جروبات مطلقات، "انضميت ليها بس اكتشفت إنها لحاجات تانية".

أغوت "الحاجات التانية" المتهمة، ومن خلال عدة مراسلات: "لقيت نفسى قدام باب رزق.. مهمنيش حلال ولا حرام، المهم الفلوس"، وبعد فترة، جاءتها فكرة إنشاء صفحة على تلك المواقع أسمتها "حنية وشوية ملاغية"، وتحتها عبارة "بلدي وأفرنجي".

"كنت براسلهم على الخاص، انبوكس يعني".. هكذا أجابت المتهمة عن طريقة تكوين شبكة الدعارة الخاصة بها، وقالت إنها كانت تراسل الفتيات على الخاص، ومن خلال المراسلات والحوار الدائر تعرف هى بخبرتها "الغاوية، واللى هتاخد سكة" حسب تعبيرها، ثم تحصل على صورهن، وعرضها على الصفحة.

وأوضحت المتهمة، أن المقابل لم يكن ثابتا، بل كان يتوقف على جمال الفتاة، ورغبة الزبون، وحالته المادية: "فضلت مرزقة وماشية ومأكلانا عيش".

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة استعداداها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، واعترفت بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة من الرجال في أي محافظة.

كما عثر بحوزتها على هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، ومبلغ مالي من متحصلات أنشطتهم"

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمة للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.