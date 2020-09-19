"ضربة فأس" تقود مزارعا حاول قتل جاره للسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة مزارع، بالسجن المؤبد، لإدانته بمحاولة قتل جاره في قرية البرنس التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، بسبب خلافات بينهما.

التحريات والتحقيقات قالت إن المتهم استغل وجود جاره المجني عليه فى قطعة الأرض المملوكة له، وتعدى عليه بـ"فأس"، محدثا إصابته بكسر في الجمجمة، وأكدت التحريات أن المتهم قصد قتل المجني عليه، إلا أن أثر جريمته خاب بتدارك المجني عليه بالعلاج.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالحادث وبلاغا من المجني عليه بالحادث، فأمر بتشكيل فريق بحث وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

وأثبتت تحريات فريق البحث صحة الواقعة، وأن المتهم استخدم فأسا في التعدي على المجني عليه، مسببا إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

ونظرت محكمة جنايات الزقازيق الدعوى، في جلسة عُقدت برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وأصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.