حنان سليمان تنفي وفاتها بـ"كورونا": ربنا يسامح اللي نشر ويشفي المصابين

نفت الفنانة القديرة حنان سليمان الاخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاتها بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قالت حنان لـ"الوطن" :" انا مستغربة من خبر الوفاة، ومعرفش سبب انتشاره نظرا لكوني بعيدة تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي، كما ان علاقتي بالاعلام بسيطة ولا ينشر عني اى اخبار".

اضافت :" ربنا يسامح اللى نشر الخبر".

عن اصابتها بالكورونا، قالت :" الحمدالله انا بصحة جيدة، ولم اصب بأي شئ، وادعو الله ان يشفى كل الناس المصابة".

يذكر ان حنان سليمان ولدت بتاريخ 22 أغسطس 1960، ودرست في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1984.

شاركت "حنان" في عشرات المسلسلات، من بينها: (المال والبنون، الضوء الشارد، العتبة الحمرا، موجة حارة، سارة).

كان اخر ظهور لحنان سليمان فى دراما التلفزيونية فى مسلسل ونسني الذى عرض عبر قناة ام بي سي