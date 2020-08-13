حنان سليمان والدة ماجد المصري في "الوجه الآخر"

تواصل الفنانة حنان سليمان، تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر"، للفنان ماجد المصري، الذي سيُعرض عبر إحدى القنوات الفضائية، خلال الفترة المُقبلة.

وقالت حنان سليمان، لـ"الوطن"، إنها تُجسد دور والدة ماجد المصري في المسلسل، مُعربة عن سعادتها بتعاونها معه، مؤكدة أنها ليست متخوفة من تجسيد هذا الدور، أو تلقيها انتقادات كون فارق السن بينهما لا يتجاوز 4 أعوام: "أنا ممثلة وأستطيع تجسيد أي دور".

مسلسل "الوجه الآخر" ثاني بطولات ماجد المصري، بعد مسلسل "بحر"، يشاركه العمل، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسني، وتأليف فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش ومن إنتاج سنيرجي.