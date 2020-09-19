طبيب بالأقصر يوضح ملابسات وفاة مولود بـ"ذبح في الرقبة"

كشف رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر، الدكتور محمد عز، عن تفاصيل واقعة وفاة طفل بعد قليل من ولادته، حيث كان يعاني من تشوهات خلقية، من ضمنها ذبح في الرقبة، مؤكداً أن والدة الطفل وضعته في الشهر الثامن، وكانت تعاني من فتح في كيس الرحم.

وأوضح "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "DMC"، أنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة جاءت إلى المستشفى تعاني من نزول مياه الجنين وتسمم الحمل، وتم طلب فحوصات وتجهيز مكان عناية للأم، وأضاف أنه بعد الولادة لاحظ الطبيب، الذي أجرى العملية، وجود تشققات في جلد الطفل، وجرى إرساله إلى الحضانة لفحصه وتشخيصه، وتبين أن الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة.

وأكد أن الحالة نادرة وتحدث غالباً نتيجة تناول الأم أدوية معينة، تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل، خاصةً في بداية الحمل، مشيراً إلى أن أسره الطفل يعتقدون بوجود إهمال وخطأ طبي في ولاده الطفل، وهو أمر غير منطقي، وأوضح قائلاً: "الطفل لو هيتعور بمشرط، هيتعور من ظهره مش من رقبته، كان مستحيل يكمل حياته بالتشوهات الخلقية دي، والأهل من حقهم التقدم بشكوى"، مشيراً إلى أن الطب الشرعي يمكنه إثبات وفاة الطفل نتيجة إصابته بتشوهات خلقية.