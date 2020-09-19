مقتل شخص وإصابة 5 في اشتباكات بين عائلتين جنوب الأقصر

فرضت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر كردوناً أمنياً حول منطقة "العديسات"، جنوبي المحافظة، مساء اليوم، بعد مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بين عائلتين.

وألقت قوات الشرطة القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في المشاجرة، التي بدأت بمشادة كلامية، وتطورت إلى معركة دامية، استخدمت فيها الشوم والعصي.

وتلقى اللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، إخطاراً بوقوع مشاجرة بين أفراد ينتمون إلي عائلتين بقرية العديسات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي، وهم "أ. خ. أ."، 57 سنة، و"هـ. أ. خ."، 30 سنة، و"أ. أ. خ."، 40 سنة، وع. أ. خ."، 41 سنة، و"ح. أ. خ."، 24 سنة، وتكثف قوات الشرطة من تواجدها بالمنطقة، منعاً لتجدد الاشتباكات.