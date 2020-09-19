وزير النقل يوجه بصرف تعويضات أراضي محور "الشهيد باسم فكري"

وجه وزير النقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير، مسئولي الطرق والكباري في محافظة قنا، بسرعة صرف باقي مستحقات المزارعين الذين تم اقتطاع أجزاء من أراضيهم، لإنشاء محور "الشهيد باسم فكري"، قبل افتتاح المحور رسمياً.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل المراحل النهائية للمحور الذي يربط بين مدينتي قوص ونقادة، ومناقشة الأمر مع مسئولي إدارة الطرق والكباري في محافظة قنا، بحضور المحافظ، اللواء أشرف الداودي.

وكان عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي التي تم انتزاعها لأغراض المنفعة العامة، قد تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى وزارة النقل ومحافظة قنا، نظراً لعدم حصولهم على قيمة التعويضات المستحقة لهم عن قيمة هذه الاراضي.

وتفقد وزير النقل ومحافظ قنا محور "الشهيد الرائد باسم فكري"، الذي يجري إنشاؤه على نهر النيل اليوم، لمتابعة معدلات التنفيذ النهائية للمشروع، البالغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 19 كيلومتراً، وبعرض 21 متراً، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

ويشتمل المشروع على عدد 30 عملاً صناعياً، 15 كوبري و15 نفق، منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوي الشرقي، ونهر النيل وترعة الكلابية على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، والطريق الزراعي الغربي، والسكة الحديد، والطريق الصحراوى الغربي، وذلك لحل التقـاطعات مع الطرق الفرعيـة والترع والمصارف، حيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5% ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، وأنه يجري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن تنفيذ كافة الأعمال تتم وفقاً لقياسات الجودة العالية، خاصةً مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل، والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان"، شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

كما لفت إلى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية، وكذلك أهميته في الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التي تقوم بنقل المواطنين بين شرق وغرب النيل.

وأوضح الوزير أن تنفيذ وإنشاء هذا المحور يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً، لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكاملا، يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل.