وزير النقل: سنمتلك مترو يضاهي أكبر الشبكات على مستوى العالم

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مصر ستمتلك شبكة مترو تضاهي وتضارع، أكبر الشبكات على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "حركة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة منتظمة، وعلى مطلع عام 2023، سننتهي من الخط الثالث، ونخدم المصريين من أول محطة عدلي منصور حتى أقصى شرق القاهرة، كما سيربط الخط الثالث، الخطين الأول والثاني".

وتابع: "الخطوط الثلاث ستكون بداية شبكة، وبدأنا تنفيذ الخط الرابع بداية من منطقة 6 أكتوبر مرورًا بالملك الصالح وميدان الجيزة ثم إلى منطقة الرحاب، والخط السادس الذي سيبدأ من الخصوص في أقصى الشمال ثم يصل إلى غمرة والعتبة والمعادي وزهراء المعادي".