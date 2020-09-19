رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير النقل: سنمتلك مترو يضاهي أكبر الشبكات على مستوى العالم

كتب:

شريف سليمان
09:43 م | السبت 19 سبتمبر 2020
المهندس كامل الوزير

المهندس كامل الوزير

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مصر ستمتلك شبكة مترو تضاهي وتضارع، أكبر الشبكات على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "حركة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة منتظمة، وعلى مطلع عام 2023، سننتهي من الخط الثالث، ونخدم المصريين من أول محطة عدلي منصور حتى أقصى شرق القاهرة، كما سيربط الخط الثالث، الخطين الأول والثاني".

وتابع: "الخطوط الثلاث ستكون بداية شبكة، وبدأنا تنفيذ الخط الرابع بداية من منطقة 6 أكتوبر مرورًا بالملك الصالح وميدان الجيزة ثم إلى منطقة الرحاب، والخط السادس الذي سيبدأ من الخصوص في أقصى الشمال ثم يصل إلى غمرة والعتبة والمعادي وزهراء المعادي".

اقرأ المزيد:

كامل الوزير: الرئيس خصص اعتمادا ماليا مفتوحا لتبطين ترع ومصارف الصعيد

كامل الوزير: الرئيس يتصل بي يوميا للاطمئنان على مشروعاتنا بالصعيد

كامل الوزير: «السيسى» كلفنى شخصياً بمتابعة أعمال ترميم العمارة

كامل الوزير: بنجهز للصعايدة أفضل محطة في مصر والشرق الأوسط

ساكنة بعقار الشربتلي: كامل الوزير أب وأخ.. وأهدى العمال ورودا

كامل الوزير: ارتديت البدلة العسكرية 44 عاما وأعرف قيمتها جيدا

كامل الوزير: سيدة القطار ست بـ1000 راجل وموقفها هزني وأثر فيا كثيرا