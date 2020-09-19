ضبط 8 محاولات تهرب جمركي بميناء سفاجا بمليون و260 ألف جنيه

تمكن رجال جمارك سفاجا، اليوم السبت، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط كمية من الكمامات الطبية والمكملات الغذائية والأدوية ومستحضرات وأدوات التجميل، بلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة عليها مليون و259 ألف و746 جنيهاً.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء "ضبا" السعودي، على الباخرة "الحرية وبوسيدن"، تبين وجود 304 آلاف كمامة طبية، و65 علبة مكملات غذائية، و272 قطعة مستلزمات طبية خاصة بالأسنان، و148 علبة "سولبادين"، و26 جهاز طبي، و270 كريمات تفتيح البشرة، و192 علبة مكياج متنوعة، وكمية من الأدوية البشرية المتنوعة، مخبأة أسفل وداخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

تم تحرير 8 محاضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، تنفيذاً لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.