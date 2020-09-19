الكنيسة تنعي فريد خميس.. الأنبا بيمن: فقدت صديقا صدوقا

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رجل الأعمال محمد فريد خميس الذي وافته المنية، اليوم، ووصفه الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس بقنا، مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، أنه صديقه الصدوق الذي لم يفرق في تأسيس وتعمير وبناء دور العبادة ما بين مسجد وكنيسة ودير.

وقال الأنبا بيمن في بيانهة: "فقدت مصر واحدًا من أعظم رجالها في مجال الصناعة، فهو قاطرة للصناعات المتطورة، وفي مجال التسويق الداخلي والخارجي، فهو خير سفير وعنوان لمصر في كل العالم.

وفي مجال التعليم، أنشأ أعظم الصروح العلمية في مصر، وهي (الجامعة البريطانية)، وأكاديمية الشروق القائدة والرائدة في مجال البحث العلمي والإبداع والتنوير والثقافة.

وفي مجال عمل الخير يحتاج الأمر إلى كتب، حيث عالج الآلاف على نفقته الخاصة لم يعرفهم ولم يفرق بينهم بسبب الجنس أو العقيدة.

وتابع أنه علم ومازال يعلم الكثير من شباب مصر بمنح تعليمية مجانية لغير القادرين، تبنى النابغين والمبدعين منهم، أسس وعمر وبنى في العمارة للمنشآت الدينية، فلم يفرق بين مسجد، كنيسة أو دير، تعامل مع الجميع سواء، فقدت صديقًا صدوقا".