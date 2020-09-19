محمد صبحي ينعى فريد خميس: وداعا صديقي الحبيب

نعي الفنان محمد صبحي، رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنعى بمزيد من الحزن إلى شعب مصر وبالأخص الفقراء منهم، رحيل رجل الأعمال محمد فريد خميس، هو رجل الصناعة ورجل المواقف.. رجل وهب حياته وعقله وماله لمن احتاج، أعطى عمره للوطن مصر الغالية عليه وعلينا جميعا".

واضاف صبحي: "إلى جنة الخلد صديقي الحبيب الغالي.. دعائي إلى الله تعالى، أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته.. وللأسرة وكل العاملين معه الصبر والسلوان، وإكمال مسيرته العظيمة وسيرته العطرة.. وداعا رجل الأعمال والصناعة صديقي الحبيب الغالي محمد فريد خميس".