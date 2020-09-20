"تورتة وشربات".. نزلاء فنادق الغردقة يحتفلون بفوز الأهلي بالدوري

احتفل نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام، حيث صمموا تورتة تحمل علم النادي ووزعوا الشربات وسط فرحة الرواد بمشاركة عدد من العاملين بالفنادق.

صمم مجموعة شيفات بفنادق الغردقة تورتة كبيرة تحمل رمز النادى الأهلى للاحتفال بفوز النادي ببطولة الدوري وتوزيع الشربات بمشاركة رواد الفنادق السياحية بالغردقة، والذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع التورتة في جو من الاحتفال ساده المرح والسرور.

وقال محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة في حديث لـ"الوطن"، إن إدارة الفنادق حرصت على الاحتفال مع النزلاء ببطولة الدوري كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة في ظل توقف المهرجانات مع مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة.

وكشف رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة انتعاش السياحة الداخلية بالغردقة تزامنا مع إجازة الصيف للمصريين، لافتاً إلى أن أكثر من ثلثي فنادق البحر الأحمر حاصلة على شهادة السلامة الصحية، موضحا أن نسبة الإشغالات بالفنادق تتراوح بين من 40 إلى 50% طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء بنسبة تشغيل 50% من الطاقة الإجمالية.