عميد كلية الإعلام الأسبق يفند أكاذيب الإخوان: 2650 شائعة في 10 أيام

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الشعب المصري أصبح لديه حصانة ضد "فيروسات الإخوان"، وجاءت هذه الحصانة، من خلال حالة الغيبوبة التي يقع فيها إعلاميو الإخوان على قنواتهم التي تبث من خارج مصر، مضيفًا: "سحر المال أكل دماغ إعلاميين الإخوان، وأي شخص لديه ذرة عقل، سيجد أن أغلب فيديوهات الإخوان مفبركة".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه استعان بشباب مصري لتفنيد كذب الإخوان، وجدوا إنه في 10 أيام هناك 2650 خبر وشائعة و50% منها شرائط فيديو مفبركة، ولا تحمل أي تاريخ للحوادث، وتم تركيب امرأة مصرية على امرأة سورية.

وأكد عميد كلية الإعلام الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه لكمات قوية لقنوات الإخوان، فهو يفصح عن المشكلات قبل أن يستخدموها في قنواتهم فهو أول من تحدث عن قضية التعدي على أراضي الدولة، كما أن قنوات الإخوان تستعين بصور قديمة منذ 6 سنوات عند افتتاح الرئيس لمشروعات قومية، في محاولة لتشويه الإنجازات.

وتابع: "رئيس الدولة هو اللي قال إن البلد كانت على وشك الإفلاس في عام 2015، فهو يصارح الجميع"، موضحًا أن بعض المواطنين البدو، أول من تصالحوا في أراضيهم، لأنهم شعروا بجدية التصالح وصدق الرئيس، وإعلان عدم هدم أي بيت مأهول قطع الطريق على قنوات الإخوان، "نحن أصبحنا نمتلك إعلام أكثر حيوية، وأصبحنا نتكلم في الإعلام عن الجزء المسكوت عنه".

وأشار إلى أن الثقة بين الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بلا حدود، ويرى أن "رأس مال" مصر، هو الثقة بين الشعب وقيادته، موضحًا أنه كان لا يشعر بالأمان في عام 2013 أثناء حكم الإخوان، لكن الآن البلد آمان، ويرى أن أيام الإخوان ولت بلا رجعة.