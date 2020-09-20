عاطل يعترف بإنشاء 15 صفحة للنصب: "بختار الستات عشان سهل أوقعهم"

اعترف عاطل بإنشاء 15 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات أخرى على تطبيق "واتس اب" بهدف النصب على ضحاياه من النساء بحجة أنه وكيل صيانة معتمد لدى شركات الأجهزة الكهربائية.

"كنت بختار الستات بس عشان مش هيدقوا معايا وسهل أوقعهم".. هكذا بدأ المتهم اعترافاته فى التحقيقات موضحًا أنه يرد على السيدات فقط من خلال صفحاته ثم يذهب إليهن ويستولى على الأجهزة الكهربائية بحجة إصلاح الأعطال، وأكد المتهم أنه اخطأ عندما تحدث مع إحدى ضحاياه من خلال هاتفه فتم تعقبه وضبطه واعترف بالنصب والاحتيال على ضحاياه تحت زعم إصلاح أجهزتهم الكهربائية.

وكشفت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بقيام مستخدم هاتف برقم مُحدد بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على شاشة تليفزيون ومبلغ مالى عقب تواصلها معه عن طريق تطبيق التواصل الإجتماعى "واتس آب" وإيهامها على خلاف الحقيقة بأنه مندوب صيانة لإحدى الشركات.

وأكدت التحريات قيام (عاطل ، مقيم بالجيزة) بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم وضبطه بورشة صيانة كائنة أسفل محل إقامته، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء 15 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية، وأرشد عن الشاشة الخاصة بالمجنى عليها.

وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.