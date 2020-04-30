اكتشاف 150 حالة نصب واحتيال على الحكومة الألمانية بسبب منحة كورونا

قال عربي مرزوق مراسل فضائية "إكسترا نيوز" في ألمانيا، إن المدعي العام والشرطة الجنائية في برلين حول اكتشاف 150 حالة نصب واحتيال على الحكومة؛ للحصول على مساعدات فورية بسبب فيروس كورونا، بإجمالي 700 ألف يورو.

وأضاف خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس"، أن المحتالين استغلوا ثغرة أن الحكومة تصرف مساعدات تبلغ 15 ألف يورو لأي فرد لديه محال أو شركة صغيرة متضرر من الفيروس، لافتا أن الحكومة كانت تدفع الأموال بحسن نية حيث كانت تدفع الأموال ثم بعد ذلك تدرس الحالات الحاصلة على الأموال خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن المواطنين في ألمانيا ينتظرون، اليوم، اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات؛ لتحدي هل سيجرى تخفيف الإجراءات الاحترازية أم تشديدها؟ موضحا أن وزير مكتب المستشارية صرح، اليوم، أن الإجراءات الاحترازية الحالية ستستمر حتى 10 مايو المقبل وسيتم تقييم الإجراءات في اجتماع آخر يوم 6 مايو المقبل.

وأوضح أن هناك اقتراحات لخطة يقدمها مسؤولو الولايات الألمانية لـ"ميركل"، لافتا إلى أن الخطة تتكون من 3 مراحل الأولى تبدأ يوم 7 مايو لفتح حدائق الحيوان والمتنزهات، والمرحلة الثانية 11 مايو فتح المطاعم والكافيهات وفتح جزئي للفنادق، والمرحلة الثالثة تبدأ يوم 25 مايو يتم فيها فتح المسارح والسينمات والفعاليات الثقافية والفنية فتح الفنادق بشكل كلي.