أديب: زواج الأطفال في مصر مصيبة.. ولا يوجد قانون يجرمه

قال الإعلامي عمرو أديب إن زواج الأطفال في مصر "مصيبة"، مشيرا لقصة زواج طفلين في سوهاج التي أثارت الرأي العام مؤخرا، موضحا أن واقعة زواج الطفل لم تكن الأولى رغم أنه عمره 17 عاما، إذ أنه تزوج قبلها وأنجب طفلا، ولم يتم تسجيل هذا الطفل في السجل المدني، مؤكدا أن هذا المجتمع لا يسمح بطرد الأطفال في الشوارع، لافتا إلى أن نجدة الأطفال والنيابة المصرية تدخلوا لإنقاذ الأطفال.

ووصف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الطفل بأنه "شهريار" صغير، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف هذه الأشياء عندما يسلط الإعلام الضوء عليها، مشيرًا إلى أن هناك حالات طلاق عند بلوغ الأطفال سن العشرين بسبب التربية الخاطئة، متسائلا: "لماذا يوجد زواج مبكرا؟".

وتابع "أديب": "اكتشفنا أطفال الشوارع عندما شاهدنا هناك أطفال تبيع مناديل في الإشارات، وتأكدنا عندما شاهدنا أطفال المولوتوف في عام 2013 بعد رشوتهم"، متعجبا من عدم وجود قانون يجرم زواج الأطفال.