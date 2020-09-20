"مقطع فيديو" يقود الأمن لضبط متهمة بخطف وسرقة طفلة بالدقهلية

قاد مقطع فيديو قوات الأمن لكشف غموض اختطاف طفلة بالدقهلية وسرقة قرطها الذهبي، حيث كشف المقطع عن استدراج المتهمة للمجني عليها واصطحابها إلى مدخل عقار، ثم سرقتها واختفائها فيما بعد.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبي.

بالفحص تبين أنه سبق وتبلغ من بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية، بقيام إحدى السيدات باستدراج طفلة بمدخل إحدى العقارات وسرقة قرطها الذهبي، وفرارها عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادها ضبط المسروقات.