عاجل.. مصرع سيدة وطفل في انهيار منزل بأسيوط

لقيت سيدة وطفل مصرعمها إثر انهيار منزل جزئيا، في أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بحدوث انهيار جزئي لمنزل قبل كوبري المقليطين في البندر دائرة المركز، ووجود ضحايا.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص وجود انهيار جزئي لمنزل ملك محمد محمود طايع، وهو مكون من دورين ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالأفلاق، أسفر عن وفاة أسماء محمود علي، 35 عاما، وعلي غيط محمود علي 11 عاما، ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.

وجرى تأمين المنازل المجاورة، وجارٍ إعداد تقرير بمعرفة الإدارة الهندسية بأبنوب، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.