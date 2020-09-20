وكيل "نقل النواب": تغليظ عقوبة التنمر خطوة مهمة للقضاء على الظاهرة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أهمية مواجهة ظاهرة التنمر، مشيدا بتغليظ عقوبة ظاهرة التنمر التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، وظهرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بالكثير من القضايا.

وقال زين الدين، إن التنمر هو تعبير عن ظاهرة اجتماعية تعني أن عناصر الصراع والغضب في المجتمع أكبر من عناصر التسامح والمحبة، مشيرا إلى أن هذه الأسباب لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والفقر.

وانتقد النائب دور الإعلام كونه لا يشيع مشاعر التسامح واحترام الخصوصيات في المجتمع، لكنه على العكس يساهم في نشر الكراهية والفتن بين المواطنين، وبالتالي انتقل المجتمع بأمراضه إلى المدارس.

وأشار إلى أن الوسائل الحديثة كالألعاب والأفلام لها دور كبير، لكن أيضا تربية الآباء لها دور أكبر، مفسرا أن الابن الذي يتربى في بيئة آمنة مطمئنة لن يتنمر على أحد، وأيضا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لذلك يجب أن تركز برامج معالجة التنمر في البدء على الأسرة والبيئة المجتمعية الأولى للطفل، ثم الامتداد لمعالجة الظاهرة في المدارس والمجتمع.

وطالب النائب بعودة الأنشطة بين الطلاب حتى يتعاونوا وتنتشر بينهم روح المودة، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسات مشتركة بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين بشكل دوري، مشيرا إلى ضرورة أن تضع الوزارة لائحة تعاقب على التوبيخ والتنمر.