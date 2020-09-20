حملة مكبرة لرفع المخلفات بالسوق الحضاري وكورنيش النيل في دمياط

شن قطاع النظافة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حملة مكبرة برئاسة اللواء عماد حمدي بالمنطقة المطلة على النيل بشارع 109، وبمنطقة السوق الحضاري والكورنيش، والحديقة الجديدة على طريق رأس البر الشرقي بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة، وذلك لرفع المخلفات والنظافة وتطهير مجرى النيل.

ويأتي ذلك في إطار متابعات الوحدة اليومية وحملاتها المستمرة في الشارع لرفع كافة المخالفات.

كما بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تطهير البيارات بدءًا من منطقة السوق العمومي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وفي إطار الجهود المبذولة استعدادًا لموسم الشتاء والأمطار.