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أوقاف رأس البر تفتتح تجديد مسجد الصفا بمنطقة الشيخ ضرغام الجديد

أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وسط الإجراءات الاحترازية

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سهاد الخضري
03:50 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
المسجد

المسجد

افتتح أمس الجمعة، تجديد مسجد الصفا بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة (طريق رأس البر الشرقي) بحضور اللواء عماد حمدي والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وسط الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى، وفقًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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