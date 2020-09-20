الصحف الإماراتية تؤكد أهمية معاهدة السلام وتحذر من الإسلام السياسي

أكّدت صحف الإمارات الصادرة اليوم، في افتتاحياتها، أنَّ الإمارات صنعت من قيم التسامح والتعايش والتآخي قاعدة لبناء العلاقات مع الدول الأخرى، كما تناولت الصحف إصرار الدولة الإماراتية على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتحت عنوان "الإمارات.. أيقونة السلام"، قالت صحيفة "البيان"، إنَّ الإمارات صنعت من قيم التسامح والتعايش والتآخي قاعدة لبناء العلاقات مع الدول الأخرى، حيث سمحت معاهدة السلام مع إسرائيل بإيجاد الحلول الكلية والكفيلة لعملية السلام، وتمكّين لغة السلام الكبرى لتكون الحل الأفضل لجميع الأطراف، وهو ما وصفته أمريكا بالإنجاز العظيم.

وأضافت: "لم يكن إيمان الإمارات بالسلام كقيمة وكسبيل وكغاية نظرياً، لكنه كان إيماناً وممارسة عملية عبر عن نفسه في العديد من المواقف والقرارات، فهي دولة صانعة للاستقرار والأمن، تستند على دبلوماسية السلام، حيث ظلت فلسطين بالنسبة للإمارات أولوية بالوقوف إلى جانبها في الظروف كافة، وتؤمن الدولة بأن التزامها بمباشرة علاقات ثنائية مع إسرائيل سيمكّنها من خلال التواصل المباشر لعب دور مؤثر، وقد أثبت النهج المتّبع جدواه وسلامته، حيث تجسّد فعلاً في قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية، الذي يعتبر إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً أسهم في تقدير الشعوب والدول والمنظمات الدولية للإمارات، حيث باتت تشكّل إطاراً ومرجعاً بالغ الأهمية في العلاقات الدولية بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن، وخدمة مصالح شعوب المنطقة والعالم".

وخلصت إلى أنَّ دولة الإمارات أخذت على عاتقها القيام بكل ما من شأنه نشر الأمن والاستقرار العالميين، فهي تحمل رسالة للسلام، تسعى من خلالها إلى تحویل ثقافة الشعوب من ثقافة كراهية وتعصب وحرب إلى ثقافة حوار وتعایش، حيث سجّلت أنصع صفحاتها نتيجة وضوح المسار، ورسمت طريقاً للعالم لتحقيق السلام بالاستناد إلى الصدق والشفافية.

مسيرة البشرية بينت أن السلام يتسع للجميع

وتحت عنوان "الإمارات تعزز السلام العالمي"، قالت صحيفة "الوطن"، إنَّ مسيرة البشرية جمعاء بينت أن السلام يتسع للجميع وتتفق جميع الشعوب بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها ولغاتها أنه الغاية النبيلة والهدف الأسمى الذي يمكن من خلاله تحقيق الطموحات والتنعم بالمعنى الحقيقي للأمن والانفتاح وقبول الآخر واستيعاب الجميع على اختلافهم بما يشكله ذلك من تنوع كبير يغني كل مؤمن بالسلام.

واستكملت: "لاشك أن العالم الذي تابع بكل الأمل توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين دولتي الإمارات وإسرائيل وبيان تأييد السلام بين مملكة البحرين الشقيقة ودولة إسرائيل، يدرك تماماً كيف تخط الأمم المتقدمة والواثقة من قراراتها لتوجهاتها وطريقها نحو المستقبل بعد أن تُمهد عبر السلام الطريق وتزيل كل عقبة يمكن أن تحد من الزخم اللازم وما يقتضيه من تعاون وتنسيق وتفاهم لكون الغد يهم كل الأمم والشعوب وبالتالي عليهم جميعاً الاستعداد له جيداً".

وأكّدت أنَّ دولة الإمارات بينت خلال كلمة عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التاريخية خلال حفل توقيع معاهدة السلام في البيت الأبيض، أن السلام حالة مستمرة ويتمّ البناء عليه دائماً، خاصة من حيث أنه بوابة لشرق أوسط جديد خالٍ من كل ما يعيق انطلاقته كما حدث لعقود طويلة خلت.

الإمارات تواجه كورونا من منطلق بالوقاية والرصد

أما صحيفة "الاتحاد"، وتحت عنوان "لا تهاون"، ذكرت أنَّ المتابع لما تقوم به الجهات المعنية في الدولة، لمواجهة "كورونا المستجد"، يتأكّد أنَّه لا تهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي مقدمتها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتفادي الأماكن المزدحمة، والالتزام بشعار "نلتزم لننتصر"، والإيمان بأننا في معركة ضد كائن غامض ومجهول، الانتصار عليه يستوجب التكاتف بين الجميع، ومعاقبة المخالفين، إذا أردنا المحافظة على المجتمع ومقدراته.

وأكّدت أنَّ الإمارات تنطلق في تعاملها مع جائحة "كوفيد ـ 19"، من محورين مهمين أولهما الاهتمام بـ"الوقاية" لأنّها خير من ألف علاج، وتمثل خط الدفاع الأول ضد الفيروس، والثاني متابعة ورصد أي لقاح محتمل يظهر في أي مكان حول العالم، والعمل سريعاً على قياس فاعليته، والاستفادة منه.

وأشارت إلى أنَّه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على صحة وسلامة كل فرد يعيش على أرض الإمارات، أجرت الدولة تجارب ناجحة على لقاح لكورونا، بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وأجازت استخدامه للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس.

وخلصت إلى أنَّ نجاح الإمارات في مواجهة فيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية، جاء ثمرة التكاتف بين القيادة وأفراد المجتمع بكل فئاته، وهو التكاتف الذي تحول بمرور الأيام إلى وعي مجتمعي ترجمته القيادة إلى إجراءات احترازية، وخطط متكاملة للسيطرة على الفيروس، لضمان صحة وسلامة الجميع.

أحزاب الإسلام السياسي استغلت "الربيع العربي" لتأسيس "داعش"

وفي صحيفة "الخليج" وتحت عنوان "بين الدين والسياسة" تناولت الدين كوسيلة يتمّ استخدامها لتحقيق أهداف سياسية، موضحة أنها مسألة برزت بشكل ملحوظ خلال ما يُسمى "الربيع العربي"، حيث خرجت أحزاب الإسلام السياسي إلى الواجهة تطرح نفسها بديلاً لكل العقائد السياسية القائمة، باعتبار أن الإسلام هو الحل لكل مشكلات العصر، في حين خرجت من عباءة هذا الإسلام السياسي مجموعات متطرفة تدعو إلى العنف وتكفير الآخر، وإسقاط الدولة ومؤسساتها مقدمة لإقامة ما يُسمى "داعش".

صحف الإمارات: الجماعات مارست ولا تزال شتى أشكال الفجور والجرائم التي يرفضها كل دين ومعتقد

ونبهت إلى أنَّ هذه الجماعات مارست ولا تزال شتى أشكال الفجور والجرائم التي يرفضها كل دين ومعتقد، مؤكّدة أنّه يجب أن ينصب كل الجهد الرسمي، ومن المؤسسات الدينية المعنية على إخراج الدين من العمل السياسي، وعدم السماح لأية جهة بأن تتخذ من الدين ستاراً لعمل سياسي يستهدف القبض على السلطة السياسية، وأيضاً العمل على غربلة التراث الديني من شوائب يتمّ استغلالها من طرف جماعات الإسلام السياسي أو الجماعات الإرهابية.