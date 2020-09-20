عيادات أسنان ونظارات في معارض "أهلا مدارس" اليوم

تنطلق اليوم في الساعة الخامسة مساء، معارض "أهلا مدارس" في عدد كبير من المحافظات لمدة أسبوع، لتوفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتصل نسبة التخفيضات إلى 35% مقارنة بالأسواق الأخرى.

وقالت أميرة إبراهيم مدير العلاقات العامة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ معارض "أهلا مدارس" توفر السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية.

وأضافت أميرة، لـ"الوطن"، أنّ المعرض يشارك به 317 شركة، بينها 12 شركة لأجهزة الكمبيوتر والتابلت، كما يشارك الصندوق الاجتماعي للمرة الأولى في تاريخ المعرض، وتشارك عيادات الأسنان والنظارات في المعرض لأول مرة للكشف على الأطفال، كما تشارك أكثر من 39 شركة للزي المدارسي، إضافة إلى شركات الأدوات المدرسية.

وتابعت مدير العلاقات العامة بغرفة القاهرة التجارية، أنّ المعرض يقام على مساحة 6200 متر.

وفي السياق ذاته، قال سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنّ هناك اجتماع طارئ اليوم لمتابعة تقارير اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، لمتابعة سير أعمال المعرض وإزالة أي شكاوى تقف أمام العارضين.

وحصلت غرفة القاهرة على 4 صالات لعرض منتجات معرض "أهلا بالمدارس"، وتتاح المشاركة بالمجان، حسب ما أكد نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية.

ولفت إلى أنّ مشاركة أكثر من 317 شركة في المعرض هذا العام، تؤكد وجود كم كبير من السلع والمنتجات المختلفة لتلبية احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، تسهيلا على أولياء الأمور.