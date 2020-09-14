"كلنا واحد" توفر المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

دشنت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من يوم 17 سبتمبر 2019 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير المتطلبات المدرسية (زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوي ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجاني – هايبر وان– الأزهري للتجارة– هايبر الشرقية – سبينيس – الفهد للأدوات المكتبية – المهدى للتجارة والتوريدات والملابس الجاهزة– جودة أليكس للإستيراد والتصدير– MN للأدوات المكتبية– أزغل تكس لصناعة الملابس الجاهزة) تصل إلى 81 منفذًا وسرادقا على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة بمجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

ويجرى توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وتمّ التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة- منافذ ثابتة- معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

وتشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم في ضوء قرب موعد بداية العام الدراسي الجديد بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وتمّ التنسيق مع السلاسل التجارية لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، ولستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتستهدف المبادرة، توفير المنتجات بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.