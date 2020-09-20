عصام يوسف يعلن كتابة حكايات جديدة لوالدته نتيلة راشد: فخور باحتفاء جوجل بها

يحتفي محرك البحث الشهير جوجول اليوم بالذكرى 86 لميلاد الكاتبة المصرية نتيلة راشد، والشهيرة بـ"ماما لبنى" -"1934- 2012"، تقديرًا لعطائها ومسيرتها في مجال الكتابة للأطفال.

عصام يوسف: والدتي كانت امرأة قوية وجادة.. ومع ذلك كانت "ست لطيفة"

وعبّر الكاتب والإعلامي عصام يوسف، الابن الأصغر للكاتبة الراحلة، عن سعادته باحتفاء جوجل بوالدته، قائلًا لـ"الوطن": "أنا فخور أن جوجل مقدر رسالة (ماما لبنى) على مدار عمرها، أسعدني جدًا وأسعد جميع أفراد الأسرة، وأرى أنه شرف كبير أن تتمكّن جوجل من ملاحظة مجهود أمي، ويحتفي بها فذلك تخليد لذكراها، خاصة أن ماما كانت تحب الأطفال بشكل غير عادي وكرست حياتها كلها لهم".

وأضاف "يوسف": "أمي تميزت بشخصية قوية وجادة، وحكى لي الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، أنَّه حينما كانت أمي رئيس تحرير مجلة سمير، وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال، لما تدخلكان يقولها موافق من قبل ما تقول أي كلمة" لأنه يعرف أنَّها "ست دوغري" وشخصية قيادية وقادرة على اتخاذ القرار الصائبة.

وتابع: "عندي الكثير من الحكايات التي أود كتابتها عن أمي، وسأكتبها في كتاب، خاصة أن ماما كانت امرأة قوية وجادة، مع ذلك، كانت "ست لطيفة" متابعًا: "أهم ما يميزها علاقتها المختلفة بالأطفال، فهي تتقن اللعب معهم، وتتكلم معهم وتؤثر فيهم بشكل كبير"، مضيفًا "ماما كانت تقولي أنا بحب قلمك في 2015، وشجعتني على الكتابة".

واحتفى محرك البحث الشهير جوجل بالكاتبة والصحفية المصرية نتيلة إبراهيم راشد المعروفة بـ"ماما لبنى" وإحدى مؤسسي المجلة في 1956، ورائدة أدب الأطفال في مصر، حيث وضع محرك البحث الشهير، صورة كارتونية معبرة لـ"راشد"، مربوطة بالعديد من الروابط الموجودة على الإنترنت والمرتبطة بمسيرتها.

ونتيلة راشد هي إحدى مؤسسات مجلة "سمير" للأطفال في أبريل 1956، بدأت راشد الكتابة للأطفال والشباب منذ أن كانت طالبة بجامعة القاهرة، وفي عام 1953، أُذيعت لها أول مجموعة قصص قصيرة في الراديو، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002، وفي عام 1965، أنشأت قسم خاص لكتب الأطفال في دار الهلال بالقاهرة والتي عملت بها كناشرة أيضًا على مدار 5 سنوات، كذلك كانت ماما لبنى أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتُرجمت بعض أعمال ماما لبنى إلى اللغة الإنجليزية وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية، لتصدر هذه وتلك عن دار الهلال التي ارتبط اسمها باسم "ماما لبنى" سنوات وسنوات ترأست في بعض منها كتب الأطفال عن الدار ونالت خلالها جائزة الدولة في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

كما شاركت كعضو باللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل وعضو باللجنة العليا للطفولة والنشء بمكتبة الإسكندرية.

حصلت نتيلة راشد على جائزة الدولة لأدب الطفل في عام 1978، وجائزة الدولة لصحافة الطفل في عام 2002 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من وزارة الثقافة.