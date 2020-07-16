مكرم محمد أحمد لـ"الوطن": أنا بخير الحمد لله وأتمنى من الله تمام شفائي

أكّد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أنَّه بصحة جيدة وأنَّ حالته تحسنت كثيرًا، موضحًا أنَّه جرى نقله من غرفة العناية المركزة في مستشفى المعادي العسكري إلى غرفة عادية، اليوم، مبينًا أنَّه يتلقى رعاية طبية واهتمامًا كبيرًا بالمستشفى.

مكرم محمد: أتلقى رعاية طبية واهتمامًا كبيرًا بمستشفى المعادي العسكري

وأضاف "مكرم"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، كأول تصريح له عقب إصابته بجلطة، الثلاثاء الماضي، إلى أنه يطمن قراءه ومحبيه بأن حالته جيدة، وقال بـ"معنويات مرتفعة": "أنا بخير، الحمد لله كويس، وأتمنى من الله ألا تطول هذه الفترة وأن يتم عليَّ الشفاء".

زوجة مكرم: صحته جيدة مقارنة بيوم مرضه.. ويتحدث مع من حوله

من جهتها، قالت السيدة راوية زوجة مكرم محمد أحمد، إنَّ زوجها تماثل للشفاء وأصبح بصحة جيدة مقارنة باليوم الذي مرض فيه، لافتة إلى أنَّه يتحدث مع من حوله كما نُقل من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عادية.

كان مكرم أصيب بجلطة في ذراعه وقدمه، الثلاثاء الماضي، ونقل إثرها إلى مستشفى العلمين ثم خصصت وزارة الدفاع إسعاف طائر لنقله إلى مستشفى المعادي العسكري.