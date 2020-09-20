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"البحوث الإسلامية" ينعى موجها عاما بمنطقة وعظ كفر الشيخ

المجمع: الفقيد ترك بصمة في مجال الدعوة إلى الله

كتب:

عبدالوهاب عيسي
01:25 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
وعاظ الأزهر

وعاظ الأزهر

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الشيخ أحمد داود الموجه العام بمنطقة وعظ كفر الشيخ، الذي وافته المنية مساء أمس، حيث ترك الفقيد بصمة في مجال الدعوة إلى الله من خلال مشاركاته الدعوية والتوعوية. 

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وأسرة الوعظ بصفة عامة، سائلًا الله أنَّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الدعوة في ميزان حسناته.

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